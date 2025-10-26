Edirne'de polis ekiplerince narkotik ve asayiş denetimi yapıldı

Narkotik dedektör köpeğin de katıldığı denetimde bir şüphelinin üzerinde 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eksiklikleri olan 30 araç sürücüsüne 254 bin 421 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Zübeyde Hanım ve Şevki Arman caddeleri, Nişancıpaşa, Menzilahir, Çavuşbey ile Yıldırım Hacı Sarraf mahallelerinde 40 ekip ve 115 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

