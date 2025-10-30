Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyonların sürücülerine ceza uygulandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyonların sürücülerine 153 bin 78 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:26
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyonların sürücülerine ceza uygulandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyonların sürücülerine 153 bin 78 lira ceza uygulandı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

        Denetimde araçların kapasiteleri, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

        Yük sınırını aştığı belirlenen iki sürücüye 153 bin 78 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

