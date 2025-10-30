Edirne'de firari hükümlü yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 20 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan 20 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'yi (47) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
