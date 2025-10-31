Habertürk
        Edirne'de meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

        Edirne'de meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı.

        Giriş: 31.10.2025 - 15:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:32
        Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri vatandaşlara meme kanserinde erken teşhisin önemini anlattı.

        Türk Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Saraçlar Caddesi'nde vatandaşları bilgilendirdi.

        Vatandaşlara pembe kurdele hediye edip, broşür dağıtan öğrenci ve akademisyenler erken teşhisin kanser tedavisindeki önemi hakkında bilgi verdi.

        - "Meme muayenesinin büyük önemi var"

        Etkinliğe katılan TÜ Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyasyon Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu, AA muhabirine, erken teşhisin kanserden korunmanın en temel yolu olduğunu söyledi.

        Kadınların banyoya her girdiğinde meme muayenesi yapması gerektiğini belirten Çaloğlu, "Erken tanı aldığımızda kanser korkulacak bir hastalık değildir. Bu açıdan da uygun tedaviler yapıldığında çok güzel sonuçlar alınabilir. Meme muayenesinin büyük önemi var ancak 40 yaşından sonra da doktora görünmemiz gerekiyor." dedi.

        Çaloğlu, aile hekimlerinin de hastalarına bilgilendirme yapmasının uzun vadede hayati önem taşıyacağını kaydetti.

        - Meme kanserinde aile hikayesine dikkat edilmeli

        TÜ Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Nurlu da "kanser olmaktan değil geç kalmaktan korkun" temasıyla vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.

        Meme kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade eden Nurlu, şunları kaydetti:

        "Ailede meme kanseri hikayesi olan kadınlar daha çok dikkat etmeli, daha erken yaşlarda doktora başvurmalılar. Taramalarımız 40 yaşından sonra mamografiyle yapılmalı. Ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar ise ultrasonla tetkik edilmeli doktorlar tarafından. Ayrıca her kadın kendi muayenesini de sıklıkla yapmalıdır."

        Nurlu, erkeklerin de meme kanseri taraması yapması ve doktora başvurması gerektiğini anlattı.

