        Edirne Amatör Ligi plaket töreni düzenlendi

        Edirne Amatör Ligi plaket töreni düzenlendi

        Edirne Amatör Ligi 2024/2025 Futbol Sezonu plaket töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        31.10.2025 - 16:56
        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Ulaşdır, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, spora ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

        Amatör kulüplerin sporun gelişmesi için çok önemli olduğunu belirten Ulaşdır, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

        Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Muzaffer Yıldırım da yıl içerisinde de kategorilerinde dereceye giren takımlara plaket verdiklerini ifade etti.

        Amatörler Haftası kapsamında da kulüplere plaket verdiklerini anlatan Yıldırım, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle amatörlere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kulüplerin temsilcilerine plaket verildi.

        Programa hakemler ve takımların teknik heyetleri katıldı.

