Edirne'de 36 saatlik su kesintisine gidilecek

Kesintinin yarın saat 12.00’de başlayacağı ve 3 Kasım Pazartesi 24.00’a kadar süreceği kaydedildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Edirne’de bazı mahallelerde, su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak.

