Edirne'de 36 saatlik su kesintisine gidilecek
Edirne'de bazı mahallelerde, su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
Kesintinin yarın saat 12.00’de başlayacağı ve 3 Kasım Pazartesi 24.00’a kadar süreceği kaydedildi.
Açıklamada, belediye ekiplerinin çalışmaların kısa sürede tamamlanması için sahada olacağı aktarılarak, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.
