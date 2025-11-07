Edirne'de "Sonsuza Dek" konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Sonsuza Dek" konseri düzenlenecek.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek konser, 10 Kasım Pazartesi günü 20.00'de başlayacak.
Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yapacağı konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek.
Vakıf Katılım'ın destek verdiği konsere girişler ücretsiz olacak.
