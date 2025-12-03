Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Demircihalil köyünde 4 düzensiz göçmeni yakalayıp Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Serem köylerinde denetim yapan güvenlik güçleri, 32 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

