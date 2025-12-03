Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Serem köylerinde denetim yapan güvenlik güçleri, 32 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de merkeze bağlı Demircihalil köyünde 4 düzensiz göçmeni yakalayıp Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim etti.
