        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de bu yıl insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 348 zanlı tutuklandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında ve kent genelinde tedbirler sayesinde kentin "göçmen kaçakçılığı rotası" olmaktan çıkarıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:24
        Sezer, Valilik'teki asayiş ve güvenlik toplantısı sonrası gazetecilere, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Bu kapsamda sınır hattı başta olmak üzere kent genelinde önemli tedbirler alındığını vurgulayan Sezer, göçmen hareketliliğinin her geçen ay azaldığını ifade etti.

        - "Edirne'ye gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 90 azalma var"

        Alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne'de yapılan çalışmalarla artık burası göçmen kaçakçılığı rotası olmaktan çıktı. Edirne'ye gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 90 oranında azalma var. Organizatörlerin yakalanmasına yönelik de önemli çalışmalar yapıyoruz.

        Geçen yıla göre kıyaslanamayacak sayıda daha fazla organizatör yakalandı. Bu yıl 11 ayda 745 organizatör yakalandı, bunların 348'i tutuklandı. Göçmen kaçakçılığına karışan 397 araca el konuldu. Bu rakamlar arkadaşlarımızın ne kadar çok özveriyle çalıştığını gösteriyor."

        Vali Sezer, alınan tedbirler ve çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarında önemli düşüş sağlandığını belirtip, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

        Sezer, uyuşturucu ve gümrük kaçağı eşyaların yakalanmasına yönelik operasyonların da başarıyla sürdüğüne dikkati çekerek, "11 ayda 3 ton 589 kilogram esrar, 2 ton 650 kilogram skunk, 313 kilogram eroin ve yaklaşık 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi." dedi.

        Ölümlü trafik kazalarında azalma yaşandığını ifade eden Sezer, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları gerektiğini dile getirdi.

        - "İlimizin bu tür dedikodularla kaybedecek zamanı yok"

        Vali Sezer, bir gazetecinin, dün gerçekleşen Edirne Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında CHP Grubu'nun, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile Ankara'da bakanlıklar nezdindeki ziyaretini eleştirmesiyle ilgili sorusunu ise şöyle cevapladı:

        "Burası Valilik makamı. Bu noktada kişileri muhatap alarak konuşmak bize yakışmaz. İlimizin bu tür dedikodularla kaybedecek zamanı yok. Burası payitaht bir şehir. Önemli problemlerimiz var. Bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Hem tarihi ve kültürel envanteri ayağa kaldırmamız lazım hem turizm, tarım ve gençlerimizle ilgili önemli yatırımlar yapmamız lazım.

        Bir kuraklık sezonu yaşadık, önümüzdeki yıl daha zor bir sezon olacağını bekliyoruz. İlimizde üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları ortaya koymamız lazım. Bu tür şahsileştirilmiş, şehre katkısı olmayacak dedikodular ve gündemlerle şehri yormamak lazım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

