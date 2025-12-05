Edirne Valisi Yunus Sezer, Jandarma Asayiş Vakfı İstanbul Bölge Müdürü emekli albay Haluk Saygılı'yı kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saygılı, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer de Saygılı'ya çalışmalarında başarı diledi.

- Erdem ve Gün'den Sezer'e ziyaret

Kırklareli'nin İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erdem ve Gün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer de belediye başkanlarına çalışmalarında başarı diledi.

- İl Tarım ve Orman Müdürü Köse'den ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse ve beraberindeki Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Esat Nuhoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver'i ziyaret etti.