Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:54 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

        Enstitüden yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyarette atölyelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen, geleneksel sanatları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Ziyareti dolayısıyla Sezer'e teşekkür eden Üretmen, Edirne'ye katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Geldi, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, Bursa'da Lala Şahin Paşa'nın türbesindeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir toplantı dolayısıyla Bursa'da bulunan Geldi, Edirne'yi fetheden ve Lalapaşa ilçesine ismini veren Lala Şahin Paşa'nın türbesini de ziyaret etti.

        Restorasyonu inceleyerek yetkililerden bilgi alan Geldi, çalışmalara katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

        - Çip ve kuduz aşısı uygulaması sürüyor

        Süloğlu ilçesinde, sahipli hayvanlara mikroçip takma ve kuduz aşısı uygulaması devam ediyor.

        Süloğlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında evcil hayvanlara yerleştirilen mikroçipler sayesinde, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması sağlanıyor.

        Bu sayede kaybolma veya sahipsiz kalma durumlarında takip ve tespit kolaylığı sağlanırken, yapılan aşı uygulamaları ile hayvanlar kuduz hastalığına karşı korunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi kame...
        Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi kame...
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün otomobili, karşı şeride geçip kaldırıma çık...
        Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün otomobili, karşı şeride geçip kaldırıma çık...
        Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı Yayanın kıl payı kurtulma a...
        Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı Yayanın kıl payı kurtulma a...
        Edirne Valisi Sezer'den okul ziyareti
        Edirne Valisi Sezer'den okul ziyareti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa