Uzunköprü ilçesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri denetimlerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, fiyat etiketlerini inceledi.

Ekipler ayrıca ekmeklerin gramajlarını kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Müzede kaligrafi atölyesi açıldı

Keşan Kent Müzesinde kaligrafi atölyesi açıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaligrafi sanatçısı Gülçin Kanar Şimşek rehberliğinde düzenlenen atölyede çocuklar, harflerin estetik yönünü tanıma fırsatı buldu.

Atölyeye katılan çocuklar, farklı yazı karakterleriyle yazı çalışmaları yaparak sabır, odaklanma ve yaratıcılıklarını geliştirdi.

- Minikler yılbaşı süsü hazırladı

Keşan Kent Müzesinde düzenlenen Yılbaşı Süsü Atölyesi’ne katılan çocuklar yılbaşı süsleri hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar eğitmenler eşliğinde hazırladıkları süsleri etkinlik sonunda birbirlerine hediye etti.