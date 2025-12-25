Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

        Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında yaralanan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında yaralanan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

        Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kişi adli kontrolle serbest
        İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Hakimbey Apartmanı davasında karar
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Marketlerin pazar günü kapanmasına itiraz
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
        Yeni yıl öncesi sınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonu Bir tırda 591 k...
        Yeni yıl öncesi sınır kapılarında dev uyuşturucu operasyonu Bir tırda 591 k...
        Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması; 3 yaralı
        Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması; 3 yaralı
        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Kapıkule'de otomobilde 22 kilo esrar ele geçirildi (2)
        Kapıkule'de otomobilde 22 kilo esrar ele geçirildi (2)
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Edirne'de temaslarda bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Edirne'de temaslarda bulundu