GÜNCELLEME - Edirne'de boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması sonucu yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

