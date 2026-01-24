Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Edirne'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne'de anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara'da 24 Ocak 1993'te otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Edirne'de anıldı.

        Anma töreni Edirne Belediyesinde "Sönmeyen ışık Uğur Mumcu" fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

        Daha sonra belediye önünde toplanan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı'na geçti.

        Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

        Mumcu'nun ölümünün büyük üzüntüye neden olduğunu hatırlatan Özcan, "33 yıl önce Karlı Sokak'taki evinin önünde aracına yerleştirilen bombayla katledilen kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz." dedi.

        Tören parktaki Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aşı sırasında yeni doğan kuzu sevindirdi
        Aşı sırasında yeni doğan kuzu sevindirdi
        Kavşakta alevli anlar, trafik kilitlendi
        Kavşakta alevli anlar, trafik kilitlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de "Sosyete Pazarı"nın kapatılmasına esnaftan tepki
        Edirne'de "Sosyete Pazarı"nın kapatılmasına esnaftan tepki
        Yurt dışına kaçmak isteyen 2 firari hükümlü, ormanda yakalandı
        Yurt dışına kaçmak isteyen 2 firari hükümlü, ormanda yakalandı