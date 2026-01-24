Edirne'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım caddesinde seyir halinde olan 22 AEB 475 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanları fark eden sürücü aracı durdurdu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Aracın motor bölümündeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Araçta maddi hasar oluştu.

