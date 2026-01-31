Edirne'de 26 bin 600 makaron ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 bin 600 makaron ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon başlattı. Ekiplerce H.B'nin ikametinde yapılan aramada, 26 bin 600 makaron, 39 tütün sarma aparatı ve 3 kilogram tütün ele geçirildi. H.B. gözaltına alındı.

