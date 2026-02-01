Habertürk
        Trakya'da sağanak etkili oluyor

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

        Giriş: 01.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 01.02.2026 - 16:21
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu.

        Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Sağanağın etkili olduğu Tekirdağ'da polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece yarısından itibaren karla karışık yağmur şeklinde sürmesi bekleniyor.

        Kırklareli'nde de zaman zaman sağanak etkisini gösteriyor.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

