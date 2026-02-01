Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma programına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma ve dayanışma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:57
        Edirne Valisi Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma programına katıldı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Osmanlıspor'un yardımlaşma ve dayanışma programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12'ncisi düzenlenen programa katılan Sezer, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sporcuları ve Osmanlı köyü sakinleri ile bir araya geldi.

        Programda Sezer'e 22 numaralı Osmanlıspor forması hediye edildi.

