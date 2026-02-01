Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliğinin ödül törenine katıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü tarafından "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.



Kaymakam Tutar, etkinliğin ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.



Çocukların camiye yönlendirilmesinin onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmadaki önemine değinen Tutar, benzer etkinliklerin devamını diledi.



- Ayhan, Lalapaşa'da ziyaretlerde bulundu



Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Lalapaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Ayhan, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ve Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi’yi makamlarında ziyaret etti.



Yılmaz ve Geldi, ziyaretler dolayısıyla Ayhan'a teşekkür etti.







