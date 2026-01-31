Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Çorlu'da metruk yapılar yıkılıyor

        Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturan metruk binalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:20 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:20
        
        Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturan metruk binalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


        Bu kapsamda Cemaliye Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren hurdacılara ait alanların tahliye edilmesinin ardından metruk yapıların yıkımı gerçekleştirildi.


        Sinan Dede Caddesi üzerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen hurdacıların çalışmalarına son verildi.


        Tahliye işlemlerinin ardından güvenlik riski oluşturan metruk binalar, Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.


        Zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalarla bölgenin daha güvenli hale getirilmesi ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.


        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, "İlçenin huzurunu ve düzenini bozan hiçbir kaçak yapılaşmaya veya ruhsatsız faaliyete izin vermeyeceğiz. Güvenlik açısından risk taşıyan metruk binalara yönelik temizlik ve yıkım çalışmalarımız planlı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

