Edirne'deki müzeleri geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti

GÖKHAN BALCI - Edirne'deki müzeler, 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı.





Farklı kültürlerin izlerini taşıyan kentteki resmi ve özel 18 müzenin 2024'te 932 bin 82 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 958 bin 323'e çıktı.





İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, sahip olduğu kültürel mirasın yanı sıra doğa, gastronomi ve deniz turizmiyle ön plana çıkan Edirne'nin ziyaretçi sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.



Kentteki müzeleri farklı temalar ve etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Soytürk, kentteki resmi ve özel 18 müzeyi geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiğini dile getirdi.





Soytürk, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzeler kompleksinin 165 bin 310, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin 159 bin 328, restorasyonu süren Selimiye Camisi bahçesindeki Türk ve İslam Eserleri Müzesinin de 85 bin 374 ziyaretçiyle ön plana çıktığını bildirdi.





Kentteki müzeleri "yaşayan mekanlar" haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Soytürk, "Önceliğimiz şehrimizdeki çocukların ve yetişkinlerin bu şehirdeki müzeleri tanıması. Sloganımız 'Tanırsa sever, severse korur.' Önce çocuklarımıza kendi değerlerimizi, kültürel mirasımızı tanıtıyoruz. Arkeolojik ve etnografik bulgularımızı anlatıyoruz." diye konuştu.



Soytürk, müzelerde belirli gün ve haftaların dışında da etkinlikler yapmaya çalıştıklarını belirtti.



Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin çocuk atölyesini çok yoğun kullandıklarını vurgulayan Soytürk, "Ziyaretçilerin eserler hakkında bilgi almasının yanı sıra söyleşiler gibi birtakım etkinliklerle müzelerimizi zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu rakamlar bizim için yeterli değil. Müzelerimizin tanıtımını artırıp, daha fazla etkinlikle daha fazla ziyaretçi çekmek istiyoruz." dedi.

