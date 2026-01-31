Edirne'de asayiş
Keşan ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün hareket etmesi sonucu altında kalan Hüseyin Öztürk (76) hayatını kaybetti.
Çamlıca köyündeki evine giden Öztürk traktöründen inip bahçe kapısını açtığı sırada aracı hareket etti.
Traktörün çarptığı Öztürk yere savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cenazesi Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
- Üzerine tabela düşen işçi yaralandı
Edirne'de, üzerine tabela düşen işçi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan B.Ö'nün üzerine tabela düştü.
Yaralanan B.Ö. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
