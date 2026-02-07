Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, nehirlerdeki debi artışının şu an için taşkın riski oluşturmadığını belirtti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte nehirlerdeki debi artışının şu an için taşkın riski oluşturmadığını belirtti.

        Giriş: 07.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 07.02.2026 - 19:09
        Edirne Valisi Sezer, nehirlerdeki debi artışının şu an için taşkın riski oluşturmadığını belirtti
        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte nehirlerdeki debi artışının şu an için taşkın riski oluşturmadığını belirtti.


        Sezer, nehirlerde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, Bulgaristan’daki yağışlar ile Edirne’deki sağanak ve kar erimelerinin nehir debilerini etkilediğini söyledi.

        Özellikle Bulgaristan'ın enerji üretimi amacıyla Arda Nehri üzerindeki barajlarının doluluk oranlarının Edirne'yi etkilediğini ifade eden Sezer, "Bulgaristan’daki barajların doluluk oranı yüzde 100’ü geçti, su bırakma söz konusu oldu." dedi.

        Sezer, şu an "anormal" olarak nitelendirilebilecek bir akışın yaşandığına dikkati çekti. Yaz aylarında saniyede yaklaşık 30 metreküp akan Meriç Nehri'nin, Tunca Nehri ile birleştiği Kirişhane bölgesinde debisinin saniyede 1251 metreküp seviyelerine çıktığını aktaran Sezer, "Bu çok büyük bir rakam. Biz, saniyede 2500 metreküp debiye kadar seddelerle korunaklı olduğumuzu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın etkilenmesi söz konusu değil. Bir tehlike yok. Buna göre tedbirlerimizi almış durumdayız." diye konuştu.

        Sezer, nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan tarafında yağışların da düştüğünü belirtti.

        Şu an için risk bulunmadığını, ancak şiddetli yağışların yaşanması halinde durumun yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Sezer, "Yağışların çok şiddetli olması durumunda elbette taşkın riski olabilir. Ancak bir avantajımız var. Bulgaristan tarafında barajlardan su bırakıldığında bunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Suyun buraya ulaşması yaklaşık 1 ila 2 gün sürüyor. Bu süre içerisinde gerekli tedbirleri ve tahliye çalışmalarını yapma imkanımız oluyor. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

