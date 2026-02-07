Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:14 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:19
        Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'nin İpsala ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kapucu Mahallesi'nde M.K.'nin tek katlı evinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen M.K. sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

