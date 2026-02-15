Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de fırtına etkili oluyor

        Edirne'de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir otomobil zarar gördü.

        Giriş: 15.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:05
        Edirne'de fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, bir otomobil zarar gördü.


        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.


        Kıyık Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.


        Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesilerek kaldırıldı.


        Ekipler farklı noktalardaki ağaç devrilmelerine de müdahale etti.


        Fırtınanın ardından etkili olan sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.


        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

