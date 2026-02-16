Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:12 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte çiseleme şeklinde başlayan yağış, sağanağa dönüştü.


        Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yeri tentelerinin altına sığındı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Onlyfans soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
        Onlyfans soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de Mutfak Edirne Gıda Üretim Merkezi açıldı
        Edirne'de Mutfak Edirne Gıda Üretim Merkezi açıldı
        Kilometrelerce ters yönde ilerledi, faciaya ramak kaldı
        Kilometrelerce ters yönde ilerledi, faciaya ramak kaldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de şap aşılama kampanyası değerlendirildi
        Edirne'de şap aşılama kampanyası değerlendirildi
        Selimiye gölgesinde "Ramazan Sokağı" başlıyor
        Selimiye gölgesinde "Ramazan Sokağı" başlıyor
        Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı
        Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı