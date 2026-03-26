Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Sezer, mesajında, barışın, huzurun ve medeniyetlerin buluşma noktası olan Edirne’yi Balkan Savaşları'nda işgalden kurtararak yeniden Türk yurdu yapmak için canlarını feda eden kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.





Balkan devletlerinin 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlattığı savaşta, kentin Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın komutasında 155 gün boyunca kahramanca savunulduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:





"Tüm imkansızlıklara rağmen gösterilen bu destansı direnişe karşın şehrimiz, 26 Mart 1913 tarihinde teslim olmak zorunda kalmıştır. İşgal sürecinde Sarayiçi mevkisinde esir tutulan binlerce vatan evladı, açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle şehit düşmüş, Edirne acı dolu günler yaşamıştır. Ancak 21 Temmuz 1913’te Enver Paşa komutasındaki birliklerimizin şehri yeniden teslim almasıyla Edirne'miz tekrar vatan topraklarına katılmış ve bu kara günler sona ermiştir."





Sezer, Edirne Müdafii Mehmet Şükrü Paşa’nın tüm imkansızlıklara rağmen aylarca süren direnişini unutmamak ve aziz şehitlerin hatırasına layık olabilmek adına, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yerli ve milli savunma envanterinde yer alan teçhizatların vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti.





Selimiye Meydanı'nda ATAK helikopteri başta olmak üzere zırhlı kara araçları, insansız hava araçları ve yerli savunma sistemlerinin vatandaşların ziyaretine açılacağını aktaran Sezer, mesajında şu ifadelere yer verdi:





"İHA ve SİHA’larımızın yer alacağı bu anlamlı buluşmada ayrıca F-16 ve ATAK saygı uçuşları ile gösteri uçuşları gerçekleştirilecek, mehteran ve bando konserleri, 57. Alay gösteri yürüyüşü ve komando yemini gibi etkinliklerle program zenginleşecektir. Tüm Edirneli vatandaşlarımızı, göğsümüzü kabartan savunma sanayimizin ürünlerini görmek üzere Selimiye Meydanı'na davet ediyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, serhat şehri Edirne'miz ve aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir kez daha şükran, rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun."



