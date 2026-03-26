Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balkan Şehitlerini Anma Günü programına katılmak üzere kente gelen Tokel, Vali Sezer ile makamda bir süre görüştü.





Ziyarette, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp da yer aldı.

