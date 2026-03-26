Kapıkule'de 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sınır kapısına otobüsle gelen iki yolcuyu takibe aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, montlarına vakumlu poşetler halinde gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

