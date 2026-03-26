        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Daraltılmış İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Giriş: 26.03.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Daraltılmış İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, gücünü istişareden, enerjisini ise millet ve hizmet sevdasından alan AK Parti'nin hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam ettiğini ifade etti.

        - Uzgaç köyünde meralara gübre atıldı


        Edirne merkeze bağlı Uzgaç köyünde, mera ıslahı kapsamında 350 dekarlık alanda gübreleme çalışması gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında, mera alanına 6 ton suni gübre uygulandı.

        Uygulamayla, meranın verimliliğinin artırılması ve ot kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, mera ıslah çalışmalarının sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla il genelinde devam edeceğini bildirdi.

        Çalışmaya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Keşan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Nas, İl Mera Komisyon Üyesi Haluk Altunalan, köy muhtarı ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

        -Enez’de fidan dikimi

        Enez Kaymakamı Merve Ayık, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Yenice Köyü Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.

        "Türkiye'nin Gücü Orman" temasıyla gerçekleştirilen programın ardından düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Yetkililer, etkinlikle öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasının ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

        - Bal Üreticilerinden il tarım müdürlüğüne ziyaret

        Lalapaşa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Cavit Göçmen, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse’yi makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Karaçalı balı üretimi, arı yetiştiriciliği, ana arı üretimi ve organik arıcılık uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ayrıca Lalapaşa ilçesinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan ana arı yetiştiriciliği ve organik arıcılık çalışmalarına ilişkin planlamalar ele alındı.

        -Kaymakam Tutar'dan köy ziyaretleri

        Kaymakam Emin Cevat Tutar, beraberindeki heyetle Taşlısekban ve Sülecik köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Tutar, talepleri dinleyerek ilgili konuların yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        AK Parti'de süreç mesaisi
        AK Parti'de süreç mesaisi
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi
        TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi
        Balkan şehitleri 113. yılında Edirne'de törenle anıldı
        Balkan şehitleri 113. yılında Edirne'de törenle anıldı
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret ett...
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret ett...
        Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajı
        Edirne semalarında F-16 ve Akıncı'dan prova uçuşu
        Edirne semalarında F-16 ve Akıncı'dan prova uçuşu
        Edirne'nin Su Kaynakları ve Yönetimi Paneli düzenlendi
        Edirne'nin Su Kaynakları ve Yönetimi Paneli düzenlendi