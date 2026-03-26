Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Balkan şehitleri 113. yılında Edirne'de törenle anıldı

        Edirne'de "26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Müdafi Şükrü Paşa Anıtı'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, anıta çelenk sundu.

        Tamburacılar Cami imam hatibi Osman Eker Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da şehitler için dua etti.

        Ardından katılımcılar tarafından anıta karanfil bırakıldı.

        Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halis İpek, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile il müdürleri katıldı.

        Katılımcılar, buradan Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Balkan şehitleri" programına katılmak üzere Edirne Halk Eğitimi Merkezine geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Benzer Haberler

