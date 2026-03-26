Edirne'de 3 bin ıhlamur fidanı dağıtıldı

Edirne’de "Ormancılık Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 bin ıhlamur fidanı dağıtıldı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi’nde kurulan stantta gerçekleştirilen etkinlikte, ıhlamur fidanları ücretsiz olarak vatandaşlara verildi. Fidan dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle aileler ve gençlerin katılımının dikkat çektiği etkinlikte, doğaya ve yeşil alanların artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, Ormancılık Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle çevre bilincinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

