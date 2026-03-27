        Edirne'den kısa kısa

        – Enez'de şap hastalığına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        – Enez'de şap hastalığına yönelik çalışma başlatıldı.

        Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Şap Hastalığı Mücadele Programı kapsamında sahada çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlardan kan numuneleri alındı. Numunelerin, analiz edilmek üzere Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

        Elde edilecek verilerle hastalığın yaygınlığı, aşılama sonrası oluşan bağışıklık düzeyi ve aşılama performansının değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

        -Uzunköprü’de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Uzunköprü Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

        Belediye ekipleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin koordinesinde kent genelinde yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi, kanal ve su arızalarını giderdi.

        Park ve bahçelerde bakım ile ağaç budama çalışmalarına devam edilirken, temizlik çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde hizmetlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

        -Anaokulu öğrencileri yerli ve milli sistemlerle buluştu

        Trakya Üniversitesi Zeynep Mustafa Taş Uygulama Anaokulu öğrencileri, Edirne’de düzenlenen etkinlikte yerli ve milli araç ve sistemlerle buluştu.

        Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında Selimiye Meydanı’nda Edirne Valiliğince gerçekleştirilen “Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne’de buluşuyor” etkinliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan çeşitli sistemler sergilendi.

        Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde katılan anaokulu öğrencileri, sergilenen araç ve sistemleri inceleyerek bilgi aldı.

        Program kapsamında öğrenciler, Balkan Savaşları’nda şehit düşen askerleri de andı.

        Etkinliğin, çocukların milli teknolojiye yönelik farkındalığının artırılmasına ve tarih bilinci kazanmalarına katkı sağladığı belirtildi.




        -Gencan, TBB Encümen Toplantısı’na katıldı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı.

        Ankara'daki toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Gencan, toplantıda şehirlerin gelişimi ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

        Ortak akılla yürütülen çalışmaların Edirne’ye ve vatandaşlara katkı sağlayacağını ifade eden Gencan, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Otomobilin 60 metre boyunca defalarca takla attığı kaza kamerada
        Otomobilin 60 metre boyunca defalarca takla attığı kaza kamerada
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Balkan şehitleri için F-16 ve Atak'tan saygı uçuşu
        Edirne'de Balkan şehitleri için F-16 ve Atak'tan saygı uçuşu
        Kapıkule'de 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu çıktı
        Kapıkule'de 2 kişinin montunda 12 kilogram uyuşturucu çıktı