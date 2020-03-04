Ölümle burun buruna yolculuk

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de, kadının pat pat üzerindeki yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Edirne’nin İpsala Keşan yolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan ve malzeme dolusu pat pat aracının üzerinde yolculuk yapan kadın yürekleri ağza getirdi. İpsala'dan Keşan'a doğru gide pat pat aracının üstündeki eşyaların metrelerce üzerinde yolculuk yapan kadın, etrafta geçen diğer sürücülerin hiçbir uyarısını dahi dikkate almadan yolculuğuna devam etti.

Kazaya davetiye çıkaran kadının bulunduğu pat pat aracı daha sonra gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.