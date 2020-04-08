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Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi

İHA

Trakya Üniversitesi, dünyayı tehdit eden Covid19 salgınıyla mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Kimya Bölümünden dezenfektan üretimi

Trakya Üniversitesi, dünyayı tehdit eden Covid19 salgınıyla mücadeleye tüm gücüyle destek vermeye devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim, Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Şebnem Selen İşbilir, Prof. Dr. Çiğdem Batıgöç ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile birlikte tüm Kimya Bölümü öğretim elemanları, son dönemde Covid19 salgını ile birlikte artan ihtiyaç doğrultusunda, aralıksız dezenfektan üretimine başladı.
Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin gayretleriyle üniversitedeki Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı’nda üretilen günlük yaklaşık 1 ton dezenfektanın, Edirne ve ilçeleri başta olmak üzere, bölgenin dezenfektan ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim öncülüğünde bir araya gelen bölüm akademisyenleri, Covid19’dan korunmada önemli bir role sahip dezenfektanlara talebin arttığını ve ihtiyacın yoğun olduğunu gördüklerini belirterek, Trakya Üniversitesi’ne yakışacak bir şekilde, sorumluluk bilinciyle, etkili bir dezenfektan üretimi için bir araya geldiklerini ve zaman kaybetmeden çalışmaya başladıklarını ifade ettiler.
Trakya Üniversitesi Hastanesi ve şehirdeki tüm sağlık kuruluşlarının yanı sıra Edirne’nin tüm ilçelerindeki sağlık merkezleri, belediyeler, valilik ve kaymakamlıklar ile sınır kapılarının dezenfektan ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz “Bu dönemde herkesin, elinden ne geliyorsa yapması lazım, bu bir mücadele, bir seferberlik. Bunu, topyekûn bir mücadele gibi düşünürsek en önde görev alan sağlık çalışanlarımıza destek olmamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın virüsten korunması ve bu dönemde kendilerini yalnız hissetmemeleri çok önemli. Covid19 salgını ile mücadelede büyük sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmamak için biz de üzerimize düşen görevi yapmak üzere kolları sıvadık ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Virüsten korunmada büyük önem arz eden dezenfektanı, tamamen Trakya Üniversitesinin kendi imkânları ile hazırlıyoruz. Şimdilik, günlük yaklaşık 1 ton üretiyoruz, ileride bu miktarı artırabiliriz. Dezenfektan üretiminde çeşitli formüller mevcut. Bizim kullandığımız formül Çin, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın direktifleri kapsamında üretimi oldukça pratik, güvenli ve etkili bir dezenfektan formülü. Bu dezenfektanla sadece sağlık çalışanlarımızı korumakla kalmıyor, akla gelebilecek tüm mekânların dezenfeksiyonu içinde sağlıklı bir çözüm üretmiş oluyoruz. Edirne Valimiz Ekrem Canalp ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun koşulsuz destekleri ve koordineli çalışmaları sayesinde, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz Kalkan ile birlikte stratejik bir çalışmaya imza attık. Korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve sağlık personelinin sağlığını korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her gün buradayız ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz takdirde bu virüsün üstesinden geleceğiz. Herkesin evde kalmasını ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.
Dezenfektan üretiminin gerçekleştirildiği Enstrümental Laboratuvarı’na bir ziyaret gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Covid19 ile mücadelede, bilimin ışığında, her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dezenfektan üretimi konusundaki teşvikiyle harekete geçtiklerini, yerli ve milli imkânlarla elde edilen dezenfektanın üretimine, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de büyük katkısı olduğunu belirten Tabakoğlu, Edirne Valiliğimizin bize sağladığı teknik destek sayesinde, ürettiğimiz dezenfektanı bölge hastanelerine, sınır kapıları ve dezenfeksiyon yapılacak kurum ve kuruluşlara teslim ediyoruz. Bu değerli girişim ve başarılı sonuç için, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Hocalarımızı kutluyor, kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki tüm hocalarımız, kendi uzmanlık alanları doğrultusunda bu mücadeleye gönüllü olarak bir katkı sağlamaya çalışıyor. Kimya bölümümüz tarafından üretilen dezenfektanın da virüsle mücadele konusunda çok yararlı olacağı ve şehrimizde önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. Özellikle hastanelerde kullanılmak üzere ortam dezenfeksiyonuna ihtiyaç var. Günlük yaklaşık 1 tonluk üretim kapasitesi oldukça ciddi bir rakam. En ucuz maliyetle ürettiğimiz, çok etkili ve güvenli bu dezenfektanla, ihtiyaçlara cevap verebilmek, özellikle bugünlerde çok önemli. Bu sayede, sağlık hizmetlerinin verildiği noktalar başta olmak üzere, kritik alanların dezenfeksiyonuna önemli bir katkı sağlanmış olacak. Virüs ile mücadele konusundaki çalışmalarımız her geçen gün aratarak devam edecek. Emeği geçen Hocalarımıza bir defa daha teşekkür ediyorum" dedi.

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