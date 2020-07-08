Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

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<br>Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi.<br>Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde E.K. yönetimindeki aracı Siğilli köyü yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan kontrolde çuvallar içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, araç sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. E.K. ise hakkında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 7 bin 863 TL ceza uygulanarak serbest bırakılırken, aracı da trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL<br>2020-07-08 12:05:48<br>

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