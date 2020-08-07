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'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu

DHA

'Fatih Sultan Mehmet Müzesi' için 19 kişilik bilim kurulu oluşturuldu


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kısa süre önce restorasyonu tamamlanan, Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese için Edirne Valiliği ile İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında `Fatih Sultan Mehmet Müzesi´ olması konusunda imzalanan protokol, İl Genel Meclisi´nde oy birliğiyle kabul edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, müzenin proje aşamasında, konusunda uzman 19 bilim kurulu üyesinin çalışacağını söyledi. 
Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese olarak bilinen Saatli Medrese'nin, 3 yıllık restorasyon süreci geçen yıl tamamlandı. Tarihi bina için Edirne Valiliği, müze olması konusunda harekete geçerek, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile el sıkışıp, tarihi yapıda protokol imza töreni gerçekleştirdi. Edirne İl Genel Meclisi ise Ağustos Ayı 3'üncü Toplantısı'nda, konuya ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu´nun raporunu görüşerek, protokolü oy birliğiyle kabul etti.
´19 KİŞİLİK BİLİM KURULU ÇALIŞACAK´
İl Genel Meclisi´nin toplantısına katılarak, hem yapılacak müze hem de Fatih Sultan Mehmet´in hayatıyla ilgili sunum yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, "Edirne´mizde 'Fatih Sultan Mehmet Han Müzesi' yapılması fikri ortaya çıktıktan sonra yoğun mesai harcayarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte bir çağ açıp çağ kapatan büyük bir dehaya, 2´nci Mehmet´e yakışır şekilde bir müze açacağız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi´nin hocalarından oluşan 19 kişilik bilim kurulu ile beraber teşriftanzim projesini hazırlayacağız" dedi.
Müzenin 29 Mayıs 2021'de kapılarını açmasını planladıklarını kaydeden Soytürk, "Sayın il genel meclisi başkanı ve meclis üyelerimizin destekleriyle Edirneli 2´nci Mehmet´in Müzesi 29 Mayıs 2021´de yerli ve yabancı ziyaretçilerimize açılacak. Öte yandan Edirneli Fatih deyince birçok özelliği akla geliyor. Anlatmakla bitiremeyiz. Avni mahlasıyla kendi divanı olan bir şair ama dünyada ilk defa ve ülkemizde ilk defa bir padişah adına müze yapılıyor. O da Edirneli 2´nci Mehmet Müzesi Edirne´de onun eğitim aldığı Saatli Medrese de yapılacak" diye konuştu.
'EDİRNELİ FATİH´İ DÜNYAYA ANLATACAĞIZ'
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ise projeye katkı vermekten büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi. Geçmiş, "Sayın valimizle istişare ettiğimizde, kendisi bize bu projeyi anlattığında gerçekten tüylerim diken diken oldu. Edirne´de doğmuş, uzun yıllar Edirne´de yaşamış biri olarak hep Fatih Sultan Mehmet´in kitaplarıyla İstanbul´u fethi hikayeleriyle büyüdük. Bunların söylemleriyle yaşadık. Yıllardan beri hep içimizde ukdeydi. Fatih Sultan Mehmet hep Edirne´de doğdu, İstanbul´un fethi planları Edirne´de yapıldı ama sürekli İstanbul´la anıldı. Edirneli olduğu kısmı bugüne kadar biz ne Edirnelilere ne de dünyaya sergileyebildik. Bu müzenin açılmasıyla artı kendi öz kişiliğimize dönüyor, Edirneli Fatih´i de tüm dünyaya tanıtmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-08-07 17:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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