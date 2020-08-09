Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Demirtaş açıklaması: 2'nci buzdolabı talebi uygun görülmemiştir



EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Başsavcılık, "İlgilinin odasında isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2'nci buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir" açıklamasında bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki odasında buzdolabı bulunmadığına, buzdolabı talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair haberler ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunmadığı, buzdolabı alma talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair yer alan haberler ve paylaşımlara ilişkin bir basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda 1 adet buzdolabı bulunmakta olup, kendisinin 2'nci buzdolabı talebi yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-08-09 21:32:54



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