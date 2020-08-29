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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi

İHA

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Trakya OdaBorsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği işbirliği ile yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için başlatılan "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası sona erdi.

'Senin de bir dikili ağacın olsun kampanyası' sona erdi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Trakya OdaBorsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sanayici İş Adamları Derneği işbirliği ile yangınlarda tahrip olan yerlerin ağaçlandırılması ve yeni ormanların kurulması için başlatılan "Senin de bir dikili ağacın olsun" kampanyası sona erdi.
29 Ağustos 2019 tarihinde başlayan kampanya da Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun Hesabında toplam bağış geliri 27 Ağustos 2020 tarihinde Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hesabına iletildi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret Borsası, Malkara Ticaret Borsası, Edirne Bakkallar ve Tekel Bayii Esnaf Odası, EDSİAD, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından Yener İşbilir, Aydoğan Akıncı, Yönetim Kurulu Sayman Üye Recai Kocatürk, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Taşdemir, Fikret Çetinkaya, Ahmet Özalp, Emre Ray, Selahattin Kaya, Hakan Sedefçi, Kutel Nalçakan, Genel Sekreter Nevzat Taşkın, ETSO personelinden Doğuş Göktay, Volkan Ekin adına Yağmur Ekin, üyelerimizden Özer Sezer Susesi ve Merve Güneş "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" kampanyasına destek vermişlerdir.
Kaybedilen Her Ağacımızın Yerine ‘'Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun‘' sloganı ile bir ağaç dikme kampanyası başlatarak toplam 3 bin 243 ağacın ilimize, bölgemize ve ülkemize yeniden kazandırılacağını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt; "Ülke ekonomisine katkıda bulunan, doğal afetleri, sellerin, taşkınları önleyen, barajların ekonomik ömrünü uzatan, yeraltı sularının oluşmasına yardım eden ve daha nice faydaları olan ormanların yanmaması, zarar görmemesi aksine daha çok ağaçlandırılma yapılması gerektiği düşüncesi ile öncüsü olduğumuz "Senin de Bir Dikili Ağacın Olsun" kampanyasında sona gelmiş bulunmaktayız. Başta bizimle birlikte bu yola çıkan Trakya Oda ve Borsaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve EDSİAD olmak üzere bölgemizin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek üzere kampanyaya katkı sağlayan üyelerimiz, vatandaşlarımız ve halkımıza destekleri ve duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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