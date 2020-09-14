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Edirne’de spor tesisi talan edildi Mahalle sakini gençler, tesislerine sahip çıkılmasını istiyor

İHA

Edirne’de spor tesisi talan edildi Mahalle sakini gençler, tesislerine sahip çıkılmasını istiyor

Edirne’de ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında dezavantajlı vatandaşların yaşadığı mahalleye yapılan spor tesisi adeta madde bağımlıları tarafından talan edilerek, camları kırıldı, bankları söküldü, masaları yerle bir edildi ve her bir odaya ayrı ayrı zarar verildi.
Edirne’nin Menzilahır Mahallesi’nde suç oranını aşağı seviyelere çekmek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının ortak projesiyle hayata geçirilen ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında geçmiş yıllarda kurulan Saray Spor Kulübü'nün tesisleri madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

“Korkup kaçıyoruz”
Hemen hemen her bir odasına ayrı zarar verilen kulüplerinin eski haline dönmesi için destek isteyen mahallenin sporsever çocukları korktuklarından dolayı futbol oynayamadıklarını söylediler. Madde bağımlısı şahısların kulüp binasının içerisine girip tuvaletlerini yaptıklarını ve uyuşturucu madde kullandıklarını öne süren sporsever çocuklar, korktuklarını ve kişileri görünce hemen bölgeden kaçtıklarını anlattı.

“Kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun”
“Sahamıza dönmek istiyoruz, kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun” diyen mahallenin genç sporseveri İsmail Karabayır, “Kötü alışkanlıkları olan kişiler gelip burada tuvalet yapıyorlar kötü örnek oluyor. Büyüklerimiz bize yardımcı olsunlar. Kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun. Sahamıza dönmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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