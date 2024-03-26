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        Edirne'de otomobilin çarptığı kişi, karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı

        Edirne'de otomobilin çarptığı kişi, karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:37
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        Edirne'de otomobilin çarptığı kişi, karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı
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        Edirne'de otomobilin çarptığı kişi, karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

        Bahriye Üçok Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya C'ye (60) Gökçe Ö'nün kullandığı 34 BJV 691 plakalı otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Zekeriya C, karşı yönden gelen Simge D'nin kullandığı 22 ACS 127 plakalı otomobilin altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zekeriya C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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