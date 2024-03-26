Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da artan tırtıl popülasyonu çam ağaçlarının kurumasına neden oluyor

        HAKAN ŞAHİN - Trakya'da son yıllarda artan tırtıl popülasyonu, çam ağaçlarının kurumasına yol açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da artan tırtıl popülasyonu çam ağaçlarının kurumasına neden oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKAN ŞAHİN - Trakya'da son yıllarda artan tırtıl popülasyonu, çam ağaçlarının kurumasına yol açıyor.

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her alanda hissedilmeye başlandığını söyledi.

        İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de yaz aylarının çok sıcak, kış aylarının da ılıman geçmeye başladığını dile getiren Tan, sıcaklık ve kuraklığın tarımsal faaliyetler dışında tüm ekosistemi etkilediğinin altını çizdi.

        Tan, iklim değişikliğinin tarımda zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, özellikle Trakya'da orman zararlısı çam kese böceği popülasyonundaki artışa değindi.

        Kızılçam ağaçlarının dallarına yaptıkları pamuksu yuvalarda çoğalan tırtıl türünün ağacın yeşil yapraklarıyla beslendiğini anlatan Tan, tırtılların gelişimini durdurduğu ağaçların yapraklarını sarartıp kurumasına neden olduğunu belirtti.

        Marmara Bölgesi'nde özellikle son yıllarda çam ağaçlarındaki tırtıl popülasyonunda büyük artış olduğunu ifade eden Tan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Çam ağaçları üzerindeki tırtıl yuvalarını her yerde görmek mümkün, bu artış kış aylarının ılıman geçmesinden kaynaklanıyor. Zararlı böcek larvaları soğuk geçen kış aylarında belirli oranda ölürler ancak kış aylarında düşük sıcaklık yaşanmazsa zararlı popülasyonu artış gösterir. Nitekim son birkaç yıldır Trakya'da uzun ve soğuk geçen bir kış periyodu yaşanmadı. Zaten meteorolojik veriler dünyada son 255 yılın en sıcak şubat ayını yaşadığımızı bildiriyor. Ilıman geçen kış periyodu çam kese böceği popülasyonunun artmasına yol açıyor. Bundan dolayı bölgemizde çam ağaçlarının ölümü ciddi boyutlara ulaştı. Bu duruma mutlaka önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde yıllarca verilen emekler sonucunda büyütülmüş olan çam ağaçlarını büyük oranda kaybetmiş olacağız."

        - Sorun biyolojik mücadeleyle çözülebilir

        Tan, ilkbahar başlangıcıyla tırtıllar uyanmadan uygun şekilde yapılacak ilaçlamayla ya da fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemleriyle sorunun çözülebileceğini söyledi.

        Ağaçlık alanda yapılacak ilaçlamanın faydalı böceklerin de ölmesine yol açacağını ifade eden Tan, "Küçük alanlarda ağaçlar üzerindeki pamuksu yuvaların tırtıllar uyanmadan toplanarak imha edilmesi pratik bir yöntemdir. Bu böceklerle beslenen avcı böcekler ve kuş türlerinin çoğaltılması da etkili yöntemlerden birisidir." dedi.

        Tan, tırtılların ağaçlarda kötü bir görüntüye neden olduğunu, yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribatın ağacı zayıf düşürerek diğer zararlıların gelmesine de zemin hazırladığını söyledi.

        Yetkililerin mutlaka bu tırtıl türüne karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Tan, önlem alınmadığı takdirde ormanlarda büyük tahribatlar görülebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı

        Benzer Haberler

        Edirne'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        3 yıl hapis aranan PKK hükümlüsü, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        3 yıl hapis aranan PKK hükümlüsü, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Barınak önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda yavru köpekler bulundu
        Barınak önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda yavru köpekler bulundu
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada