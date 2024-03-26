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        Edirne'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Bulgaristan'a çıkmak isteyen Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:40
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        Edirne'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Bulgaristan’a çıkmak isteyen Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta, Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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