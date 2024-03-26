Edirne'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyünde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta, Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, araca da el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta Bulgaristan’a çıkmak isteyen Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

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