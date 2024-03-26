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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı

        Edirne'de, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari PKK hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:18
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı
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        Edirne'de, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari PKK hükümlüsü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye faaliyetleri sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.

        Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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