Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Barınak önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda yavru köpekler bulundu

        EDİRNE'de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) Canevi Barınağı önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barınak önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda yavru köpekler bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) Canevi Barınağı önüne bırakılan ağızları bağlı çuvallarda havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler bulundu. Mama, su verilen ve durumları iyi olan köpekler, barınakta bakıma alındı.

        KE-HAYKO’nun İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Canevi Barınağı'na gelen bir hayvansever, bazıları yırtılarak açılmış bazıları ise ağızları iple bağlanmış olan çuvalları fark etti. Bir çuvalın ipini çözen hayvansever içinde havasızlıktan boğulmak üzere olan yavru köpekler olduğunu gördü. Hayvansever, bazı köpeklerin ise çuvalları parçalayarak dışarı çıktıklarını fark etti. Mama ile su verilen ve durumları iyi olan 14 yavru köpek bakıma alındı.

        İhbar üzerine gelen polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, köpekleri çuvalla barınak önüne bırakan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ‘O HAYVANLARA YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?’

        KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, ağızları bağlı 4 çuval içerisinde 14 yavru köpeğin Canevi Barınağı'nın önüne bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

        “Oraya gelen bir hayvansever çuvalların içerisinden gelen seslere dikkat ettiğinde bir iki çuvalın açılmış ve çalıların altına kaçmış yavru köpekler ile birkaçı ise açılmamış çuval olduğunu görüyor. Çuvalı açtığında ise içerisinde 3-4 tane yavru köpek çıkmış. Biz buna çok üzülüyoruz. Bizim orada bir görevli arkadaşımız var. Hatta kapıda telefon numaramız var. Ramazan gibi mübarek bir ayda yavru köpeklerin çuvallara doldurulup oraya atılması doğru mu? Ne zaman atıldıkları da belli değil. Belki gece soğukta kaldılar, belki de üzerlerine yağmur yağdı. Biz bunları kınıyoruz, üzülüyoruz. Hiçbir zaman ‘bu yavruları kabul etmiyoruz’ demedik ki. Bizi arayabilirler. Çuval içerisinde olmaz. Ağzı bağlanarak atılmaz. Hayvanlara psikolojik bir baskı yapıyorsunuz. O hayvanlara yazık günah değil mi? Çuvaldan çıkarttığımızda hayvanların gözlerinin korkudan kocaman olduğunu gördük. Aç, susuz perişan olmuşlar. Ne zaman atıldıkları belli değil. Şu anda durumları iyi, sahiplendirilmeyi bekliyorlar. Polise şikayetçi olacağız. Yapanlar kimse bulunsun, cezasını alsın. Biz böyle çuvallar içerisinde köpeklerin barınak önüne atılmasına taraf değiliz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan firari PKK hükümlüsü yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları
        26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları
        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopar...
        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopar...