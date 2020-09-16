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Trakya Üniversitesinin ilçe kampüslerinde peyzaj ve çevre bakımı seferberliği

İHA

Trakya Üniversitesinin ilçe kampüslerinde peyzaj ve çevre bakımı seferberliği

Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı Çevre ve Ziraat ekipleri, üniversitenin ilçelerdeki kampüslerine hem yeni ağaçlar dikti hem de kampüs içindeki açık alanların peyzaj ve çevre bakımını gerçekleştirdi.
Daha yeşil ve yaşanabilir kampüsler için harekete geçen Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği, Edirne merkezde bulunan yerleşkelerin yanı sıra ilçelerdeki yerleşkeleri de yakından takip etmeye devam ediyor. Trakya Üniversitesinin Balkan ve Ayşekadın yerleşkelerindeki ağaçların bakımını ve peyzaj çalışmalarını yapan Çevre ve Ziraat ekipleri, Uzunköprü, Keşan ve İpsala’daki yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile Enez’deki sosyal tesislerin bahçe bakımlarını tamamladı. Ekipler sırasıyla Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Keşan Meslek Yüksekokulu, İpsala Meslek Yüksekokulu ve Enez’deki sosyal tesisleri ziyaret ederek, bu yerleşkelerdeki ağaç ve bitki bakımını gerçekleştirdi. Bazı kampüslere yeni ağaçlar diken ekipler, kampüslerdeki ağaçları budamanın yanı sıra peyzaj ve çevre düzenlemesini de yaptı.
Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, 20202021 eğitim öğretim yılı öncesi il ve ilçe merkezindeki tüm kampüsleri mercek altına aldıklarını ve kampüsleri öğrenciler için daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Kampüslerdeki yaşam alanlarını artırmaya ve daha keyifli bir hale getirmeye çalıştıklarını, bunun için yeni dönemde birtakım düzenlemeler yapacaklarını ifade eden İşçimen, “Kampüslerimizin daha yeşil, daha bakımlı ve daha yaşanabilir olması için Çevre ve Ziraat ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Merkezdeki kampüslerimizden sonra ilçelerdeki kampüslerimizde de birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız, dönem boyunca aralıksız devam edecek. Hem Trakya Üniversitesinin çalışanlarına hem de tüm öğrencilerimize keyifli yaşam alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Öğr. Gör. Burak İşçimen, ayrıca her kampüse çalışanların emeklerinin karşılığı olarak birer ağaç dikildiğini belirterek, Balkan Yerleşkesi’nde hayata geçirecekleri “Yeşil Kampüs” uygulamasına kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

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