Havsa Meslek Yüksekokulu’nun havası, aromatik bitkilerle değişecek

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla boş arazilerine lavanta, gül ve biberiye bahçesi kurdu.

Havsa Belediyesi ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü’nün destekleriyle, Havsa Meslek Yüksekokulu’na ait arazilerdeki bataklığın kurutularak tarıma ve ekim faaliyetlerine elverişli hale getirilmesi sonrası harekete geçen okul yönetimi, okul çevresini koruma ve güzelleştirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü’nde, yaklaşık 15 dekarlık bir alana fidan dikerek toprağa can, geleceğe nefes olan Havsa Meslek Yüksekokulu ve Trakya Üniversitesi yönetimi, gelecekte “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi”ne dönüşmesi planlanan alanlarda da ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Proje kapsamında önümüzdeki yıllarda çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, ekimdikiminin yaygınlaştırılması ve bu alanlarda bölümler açılması ile ilçe ve kent ekonomisine katkı sunar hale gelmeyi amaçladıklarını belirten Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, hayata geçirecekleri farklı projelerle hem okulu güzelleştirmek hem de kalkındırmak istediklerini söyledi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilin yanı sıra bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi yaklaşık 30 ülkenin de katılımıyla Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında Havsa Meslek Yüksekokulu’na ait alanlara yüzlerce ladin, çam, çınar, servi ve akçaağaç fidanı diktiklerini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Tan, bir kalkınma unsuru olarak ele alınacak Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi’nin, turizm konusunda öncü olarak kent ve bölge ekonomisinin desteklenmesinde önemli rol oynayabileceğini belirtti. Lavanta bahçelerinin Edirne’de özellikle turizme önemli katkı sağladığını da ifade eden Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, tıbbi bitki ve aromatik bitki türlerinin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Tan, en büyük amaçlarından birisinin de atıl durumda bulunan Havsa Meslek Yüksekokulu’na ait alanların yeşillendirilmesi ve canlandırılması olduğunu söyledi. Havsa Meslek Yüksekokulu’nda toplam 30 dönümlük bir alanın yaklaşık 15 dönümünü ağaç ve çeşitli türlerde bitkilerle donattıklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Tan, yerleşkenin tamamını doğanın farklı renkleri ve tonlarıyla süslemek istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Tan ayrıca, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun teşvikleri ile yerleşke içerisinde özellikle Edirne Gülü ve Edirne Kırmızısı’na rengini veren kökboya bitkisi Rubia tinctorum ekili alanlar oluşturmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Havsa Meslek Yüksekokulu’nun kokusunun ve çehresinin yakın zamanda aromatik bitki türleriyle değişeceğine de vurgu yapan Yüksekokul Müdürü ve aynı zamanda Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, bahçenin gelecekte görsel güzelliğiyle fotoğrafçılar ve vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanacağını düşündüklerini dile getirdi.

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