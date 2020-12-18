Kaçak avcılar, drone denetiminden kaçamadı

Edirne’nin İpsala ilçesinde kaçak avcılık yapıldığı belirlenen kayıklar drone ile havadan tespit edildi. İş makineleri ile sudan çıkarılan kayıklara el konuldu

İpsala Kaymakamlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DSİ tarafından, av yasağı bulunan bölgelerdeki kaçak avlanmaya yönelik ortaklaşa denetimler devam ediyor.

İlçede ava yasak saha olan Pamuklu Gölünde usulsüz avlanmada kullanılan kayıkları gerek karadan, gerekse havadan drone destekli olarak tespit eden ekipler, son yaptıkları uygulamalarda bölgede usulsüz avlanma yaptığı belirlenen söz konusu kayıklara el koydu.

İş makineleri vasıtasıyla gölden çıkarılan kayıklar muhafaza altına alınırken, İpsala Kaymakamlığı tarafından bölgedeki denetimlerin drone destekli olarak devam edeceği bildirildi.

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