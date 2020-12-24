Edirne´de 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan baskında yılbaşı öncesi piyasa sürülmek istenen 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine Uzunköprü´deki bir eve baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, varil ve bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında `5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-12-24 15:14:32



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