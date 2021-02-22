Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gece bekçileri tarafından yakalandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı gece bekçileri, cumartesi gecesi saat 00.10 sıralarında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden C.K.´yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi´ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde durdurdu. UYAP sorgusunda C.K. hakkında 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak, emniyete götürülen C.K., sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-22 11:38:05
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